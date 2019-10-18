На фестивале «Электро-Механика» выступят Gaika и Giant Swan

На Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге состоится XIV фестиваль «Электро-Механика». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет в ночь с 9 по 10 ноября. На нем выступят актуальные артисты, работающие в жанре электронной музыки и аудиовизуального искусства. Среди них — проект Робина Стюарта и Гарри Райта Giant Swan, исполнитель из Лондона Gaika, являющийся участником лейбла Warp, композитор Игорь Старшинов, тандем из Нижнего Новгорода Crimson Butterfly и немецкий дуэт Driftmachine. На фестивале также появятся такие артисты, как Heidi Horowitz, Discours Synthétique и Classic Electric.

Фестиваль «Электро-Механика» проводится Автономной некоммерческой организацией по оказанию услуг в сфере культуры и искусства «Поп-механика» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В 2019 году он пройдет в рамках Года музыки Великобритании и России.

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