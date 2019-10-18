Фермеры Подмосковья поделились опытом с коллегами из Новой Зеландии

Представители Министерства первичных отраслей Новой Зеландии познакомились с работой подмосковных сельхозпроизводителей и с системой ветеринарного надзора региона, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в пятницу, 18 октября.

В частности, новозеландцы посетили производство молочной продукции, рассказал Разин. По его словам, им представили процессы дойки и кормления животных с использованием роботов, а также высокотехнологичные контейнеры временного хранения молока, способы его доставки, переработки и реализации.

«Гости отметили высокий уровень квалификации сотрудников, оснащенности предприятия современными технологиями содержания и кормления животных», — отметил Разин.

По словам министра, гости региона также проявили большой интерес к работе ветеринаров. Их очень заинтересовали некоторые лабораторные исследования, уточнил он.