Над малыми экспортерами предложили ослабить контроль

Для реализации планов по увеличении доли малых и средних экспортеров в несырьевом экспорте России нужно значительно сократить отчетность и ослабить регулирование. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

В частности, предлагается отказаться от взимания НДС на экспорт и разрешить поставлять за рубеж пробные образцы продукции по упрощенной таможенной процедуре. «Крупным экспортерам не нужно собирать много документов – они традиционные поставщики, их налоговая и таможенная службы знают прекрасно, и у них отдельных режим. А всем остальным предприятиям приходится доказывать, что их экспорт абсолютно законный», — указал сопредседатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.

В России в рамках нацпроекта поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года. Доля МСП в несырьевом экспорте за шесть лет к 2024 году должна достигнуть не менее 10%, а общий несырьевой экспорт страны должен вырасти со $135 млрд до $250 млрд, за это время появится 42 тыс. новых экспортеров из числа МСП

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