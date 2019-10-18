Shortparis выступит в Санкт-Петербурге и Москве

Группа Shortparis проведет концерты в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Живые выступления Shortparis выходят за рамки простого концерта и тяготеют к перформативным практикам современного искусства. Ставя под сомнение систему клубных концертов, группа активно выступает на неподготовленных площадках», — отмечают организаторы.
Коллектив выступит 16 ноября в петербургском спортивном комплексе «Юбилейный» и 21 ноября в московском клубе Adrenaline Stadium. Билеты можно приобрести на сайте музыкальной группы.
Shortparis появились в 2012 году. В дискографии коллектива два альбома. Последняя пластинка, Пасха, вышла в 2017 году.
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