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Пластиковые игрушки из прошлого века заполонили британские пляжи

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Пластиковые игрушки, которым около 60 лет, прибило к британским пляжам в большом количестве. Об этом сообщает Mirror Online.

Так, синий ковбой из пластика, которого недавно обнаружили в заливе Уотергейт-Бэй в Англии, был во всех коробках хлопьев Sugar Puffs в 1957 году в качестве бесплатного подарка. Находка принадлежит Трейси Уильямс из города Ньюквей, которая собирает пластик на пляжах Корниша с 1997 года. Тогда возле берегов Великобритании баржа потеряла контейнер с Lego. Уже более двадцати лет к берегу прибивает детали игрушек, которые собирают волонтеры.

Уильямс добавила, что в детстве она находила раковины и водоросли, или ракушки, а сейчас в водоемах полно пластика. По ее словам, однажды они с группой волонтеров нашли 200 игрушек на одном пляже.

Активистка Greenpeace в Великобритании Луиза Эдж призвала предприятия заботиться о будущих поколениях и сократить след от пластика минимум вдвое к 2025 году. По ее словам, появление игрушек на пляже должно послужить предупреждением. «Эти пластиковые игрушки, которые плавали более 60 лет после их производства, служат ярким напоминанием о том, что решения, принимаемые сейчас крупными корпорациями, влияют на обстановку через несколько десятилетий», — отметила Эдж.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подготовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В Минприроды поддержали инициативу.

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