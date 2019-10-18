Раскрыта стоимость питания на рекордной пресс-конференции Зеленского

Стоимость ресторанного обслуживания во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского составила почти семь тысяч долларов (более 448 тысяч рублей). Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 17 октября 2019 года в государственное управление делами поступили документы на оплату услуг ресторанного обслуживания мероприятия с участием президента Украины с представителями средств массовой информации на сумму 174 396 гривен (почти 7 тысячи долларов по курсу Нацбанка)», — говорится в сообщении секретариата работы с персоналом и организационного обеспечения деятельности государственного управления делами.

Документы на оплату других услуг по проведению пресс-конференции Зеленского не поступали.

Ранее стало известно, что Зеленский установил рекорд по общению с прессой. Ему вручили сертификат, в котором достижение было описано как «самая продолжительная в мире пресс-конференция президента».

Пресс-конференция проходила в фудкорте Kyiv Food Market («Киевский продуктовый рынок»). Зеленский отвечал на вопросы групп журналистов по семь-десять человек. У каждой такой группы было примерно по полчаса на то, чтобы пообщаться с президентом.

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