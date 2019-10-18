Россия обсудит с Вьетнамом поставки пшеницы

Специалисты Россельхознадзора обсудят с представителями Минсельхоза Вьетнама возобновление поставок российской пшеницы в республику. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

В Россельхознадзоре указали, что по итогам 2018-2019 сельскохозяйственного года Вьетнам занял 11 место в рейтинге стран-импортеров российского зерна. В республику поставлено 1,2 миллионов тонн пшеницы.

Россельхознадзор приостанавил выдачу сертификатов на экспорт пшеницы во Вьетнам 17 октября. От вьетнамской стороны поступило официальное письмо с просьбой о временной приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов экспортерам.

В России реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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