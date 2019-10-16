В Крыму рассказали о возросшем вдвое урожае

В текущем году сельхозпредприятия Крыма собрали более 90 тысяч тонн подсолнечника. Это оказалось вдвое больше, чем в прошлом году, передает ТАСС. В 2018-м из-за засухи урожай составил 53 тысяч тонн.

Гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк "Крымское золото"» Владислав Мартьянов говорил о планах начать поставки подсолнечного масла в Сирию и Иран. Крым и Сирия уже подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Однако о каком объеме поставок идет речь и когда они начнутся пока не сообщается.

В России реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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