Для российских предпринимателей устроят бесплатные семинары

Преподаватели «Школы экспорта» Российского экспортного центра (РЭЦ) проведут серию бесплатных семинаров для бизнесменов Приморского края. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Будущее России. Национальные проекты».

«Семинары пройдут в формате тренингов, на которых участники изучат теорию внешнеэкономической деятельности, смогут решить тематические кейсы и выполнить практические задания», — рассказали в местной администрации. Программа включает 11 семинаров по всем этапам экспортного проекта: от выбора рынка и поиска покупателя до возврата валютного НДС.

В России реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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