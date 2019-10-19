Стало известно о приближении к Земле астероида

Астероид 162082 (1998 HL1) максимально приблизится к Земле 25 октября. Об этом сообщает издание Astronomy Now.

Космический объект, размеры которого оцениваются от 441 метра до 986 метров, пройдет рядом с Землей на расстоянии около 0,04 астрономических единиц. Это равно примерно 16 расстояниям от Земли до Луны, что считается безопасным для планеты расстоянием. Ближе всего к Земле объект будет находиться 25 октября в 20:21 по московскому времени.

По информации издания, астероид классифицируется как потенциально опасный. Однако в ближайшие 120 лет вероятность столкновения его с Землей крайне мала: ближе, чем в этот раз, к планете он подойдет только в 2140 году.

Объект 162082 (1998 HL1) был открыт 18 апреля 1998 года в Нью-Мехико. Он относится к группе околоземных астероидов «Аполлоны», чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Всего известно о более чем пяти тысячах подобных объектов.

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