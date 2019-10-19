Школьный тренер разоружил стрелка при помощи объятий

Школьный тренер по футболу и легкой атлетике Кианон Лоу (Keanon Lowe) разоружил стрелка с помощью объятий. Запись с камер наблюдения опубликовал телеканал ABC News.

Инцидент произошел в мае в Портленде, штат Орегон. На кадрах видно, как 19-летний Анхель Гранадос-Диас (Angel Granados-Diaz) пытается зайти в аудиторию с огнестрельным оружием. В этот момент оттуда выходит Лоу и начинает обнимать злоумышленника. В итоге Гранадос-Диас отдает оружие и отвечает на объятия.

Позднее на место прибыли сотрудники полиции и задержали учащегося. Лоу признался, что в тот момент испытывал сострадание к своему студенту. «Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока все не закончится», — сказал тренер.

Гранадос-Диаса признали виновным в незаконном ношении оружия. Его приговорили к трем годам условно.

В августе сообщалось, что 19-летний житель Техаса Уильям Патрик Уильямс рассказал своей бабушке о том, что купил автомат АК-47 и решил устроить стрельбу в местной гостинице, после чего позволит сотрудникам полиции застрелить его. Узнав о планах внука, женщина убедила его съездить в больницу и обратиться за необходимой помощью. Затем она рассказала все правоохранительным органам. Уильямс был ненадолго госпитализирован, а затем арестован за предоставление ложной информации при покупке оружия. При заполнении форм он указал неверный адрес.

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