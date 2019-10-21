В Москве увеличилась рождаемость

В первые девять месяцев года в Москве родилось почти 105 тысяч детей. Об этом сообщила начальнца столичного управления ЗАГС Елена Ефремова, передает агентство «Москва».

«Количество новорожденных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти на 6 процентов. Самое большое количество новорожденных появилось в Москве в летние месяцы, в июле и августе — более 13 тысяч в каждом месяце. С января по сентябрь 2018 года родились 99 тысяч 82 малыша», — пояснила она.

Кроме того, по словам Ефремовой, уровень смертности в Москве, в свою очередь, снизился на 1,5 процента по сравнению с прошлым годом.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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