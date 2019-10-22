Россияне отравились неизвестным газом и попали в реанимацию

Восемь человек пострадали из-за выброса неизвестного вещества на нефтеперерабатывающем заводе в оренбургском Орске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Остальные шестеро находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, все пациенты — работники завода — получили ингаляционное отравление неустановленным веществом. Им оказывается необходимая помощь, транспортировка в другие клиника не нужна.

21 октября на заводе «Оркснефтеоргсинтез» при проведении ремонтных работ произошел выброс неизвестного вещества. Инцидент произошел на установке гидроочистки дизельного топлива, отмечали в пресс-службе предприятия, передавал ТАСС.

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