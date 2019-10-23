Мексиканские картели начали войну за авокадо

Спрос на авокадо в Мексике, вызванный стремительным ростом потребления в США, вывел западную часть страны из бедности, однако привлек внимание преступных группировок и картелей. Об этом сообщает Associated Press.

Некоторые производители рассказывают, что им приходится защищать урожай с оружием, однако отмечают, что оно того стоит. «Если бы не авокадо, мне бы пришлось покинуть страну, чтобы найти работу. Может быть, уехать в США или куда-то еще», — рассказал один из собеседников издания, владелец небольшого сада авокадо.

Начальник полиции одного из городов на западе Мексики, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что не рискует передвигаться без вооруженных телохранителей из-за действующей в муниципалитете Уруапан преступной группировки «Виагра». «Они занимаются вымогательствами и хотят создать нарколаборатории в садах», — сообщил он.

Материалы по теме Картель на все руки Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами

Полицейский рассказал, что на эту группировку охотится картель «Халиско-Новое поколение». Он напомнил, что в августе его представители повесили девять тел на мосту, а рядом разместили плакат с подписью: «Будьте патриотами и убивайте "Виагру"». Отмечается, что таким образом они хотели запугать местных жителей, чтобы те не помогали их соперникам. В середине октября члены картеля убили 13 полицейских.

Преступники также нападают на заводы по упаковке фруктов и воруют ежедневно до 48 тонн урожая. В Мексике опасаются, что действия группировок заставит владельцев бизнеса закрыть предприятия, что грозит обрушением экономики региона.

США закупают в Мексике до 80 процентов авокадо: фрукт в последнее время стал популярен среди американцев, из него делают соус гуакамоле, добавляют его в салаты и тосты.

Картель «Халиско-Новое поколение» действует с 2009 года. В 2015 году его члены атаковали военный вертолет во время неудачной попытки захватить лидера банды Немесио Осегера, бывшего полицейского, известного как «Эль Менчо». В результате восемь человек погибли. Позже было совершено нападение на патруль полиции, жертвами которого стали 15 полицейских, еще четверо были ранены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!