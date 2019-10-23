В Россию привезут исполнителей кей-попа, кей-рока и кей-рэпа

В Москве состоятся три концерта от представителей южнокорейской поп-музыки, инди-рока и хип-хопа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

27 октября в «Известия Hall» выступит южнокорейский бойзбенд Pentagon, состоящий из девяти артистов. 2 ноября в ДК имени Горбунова состоится концерт хип-хоп-исполнителя Jay Park. 29 ноября в столице выступит южнокорейская инди-рок-группа The Rose. Ее концерт пройдет в пространстве Arbat Hall.

Организаторами мероприятия выступили корейский старт-ап MyMusicTaste и московское агентство Brightside.

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