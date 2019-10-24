Погоню за кошкой-наркокурьером в России сняли на видео

В Татарстане сотрудники колонии № 10 поймали кошку, переносившую заключенным наркотики. Видео погони за животным в четверг, 24 октября, опубликовало агентство «Татар-информ».

На кадрах видно, как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) бегут за кошкой по территории колонии, а затем, поймав ее, обнаруживают в ошейнике гашиш. Вещество вместе с животным передали полицейским для проведения экспертизы.

В пресс-службе республиканского управления ведомства сообщили, что это не первая кошка-наркокурьер в колонии. Аналогичный случай был в 2010 году: один из заключенных выдрессировал животное и отпустил на волю вместе с освободившимся знакомым. Тот несколько дней морил кошку голодом, а затем, надев ошейник с героином, принес к исправительному учреждению. Голодная кошка побежала к хозяину, но на территории колонии ее загрызла служебная собака.

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