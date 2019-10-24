Министр благоустройства Подмосковья рассказал о рейтинге парков

Больше половины парков в Московской области соответствуют единому стандарту, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 24 октября.

«Рейтингование парков культуры и отдыха проводится для оценки качества оказания услуг, которые получают посетители парков культуры и отдыха», — рассказал Хайкин.

Согласно парковому стандарту, все парки культуры и отдыха Московской области должны иметь концепцию развития, утончил он. Еще одним критерием соответствия является наличие прогулочной и спортивно-оздоровительной зон, зоны отдыха для детей, территории для проведения массовых мероприятий. Кроме того, во всех парках должно вестись видеонаблюдение.

В прошлом году губернатор Андрей Воробьев высоко оценил результаты программы благоустройства парков. По его словам, облик региона изнежился в лучшую сторону, и распорядился продолжить реализацию региональной программы.