Шесть подмосковных проектов стали лауреатами архитектурного конкурса

Изображение: комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

Подмосковные архитектурные проекты образовательных учреждений получили шесть наград на международном конкурсе Build School Project 2019. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 25 октября.

«Московская область уделяет пристальное внимание проектированию объектов образования, рациональным и эффективным планировкам», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Так, в номинации «Лучший объект нового строительства» серебряного диплома удостоился проект образовательного центра гуманитарных наук при гимназии имени Примакова в Одинцове. Бронзовый диплом получила Международная школа Wunderpark в Истре.

В номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации» третье место получила пристройка к детской музыкально-хоровой школе «Пионерия» имени Струве.

В разделе реализованных объектов дипломом отмечена школа на 275 мест в Домодедове. Также члены комиссии выделили среди прочих необычную форму детского сада в Одинцове, лаконичность формы красногорской школы и игровой площадки «Домики на дереве» в комплексе МЕГА Химки.