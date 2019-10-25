Бульдог застрял в дереве в попытке научиться прыгать

dailymail.co.uk

Французский бульдог по кличке Лео упражнялся в прыжках через барьеры и застрял между двух стволов дерева. На ролик произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Хозяин собаки записал тренировку своего питомца на видео во время прогулки в Болгарии. На записи видно, как владелец дал команду Лео прыгнуть в просвет между стволами дерева. Он держал в руке угощение, чтобы подстегнуть Лео к прыжку.

Бульдог попытался выполнить задание хозяина, подпрыгнул и застрял в разветвлении дерева. Лео продолжил извиваться до тех пор, пока не свалился на землю и не получил печенье.

Автор видео подчеркнул, что теперь его питомец знает, как взять барьер и не застрять.

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