На Украине решили перезапустить отношений с НАТО

Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам главы ведомства, ожидается, что первые документы будут подписаны в текущем году. Загороднюк отметил, что все имеющиеся форматы сотрудничества с альянсом Украина сведет в одну программу. «НАТО ввело подход "одна страна — один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу», — сказал министр, не раскрывая деталей программы.

30 сентября стало известно, что украинский Кабмин ставит целью до 2025 года достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз. Ранее представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс.

При президентстве Петра Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции республики. Его преемник на посту главы государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

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