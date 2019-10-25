На Украине сочли противостояние с Россией возможностью для вступления в НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что благодаря пятилетнему противостоянию с Россией Украина стала партнером в глазах стран НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, такого опыта нет ни у одной страны НАТО. «Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам», — считает министр.

Загороднюк сообщил, что поддержку Украине высказали все страны альянса. Он считает, что борьба с «агрессией России» является «вопросом стабильности всего континента». «Они понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира», — подчеркнул министр.

30 сентября стало известно, что украинский Кабмин ставит целью до 2025 года достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз. Ранее представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс.

При президентстве Петра Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции республики. Его преемник на посту главы государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

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