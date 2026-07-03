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Силовые структуры
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12:15, 3 июля 2026Силовые структуры

Украинские спецслужбы обманули на деньги нанятых для диверсии российских школьников

В Екатеринбурге пяти российским подросткам дали срок за диверсии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

В Екатеринбурге пятерых подростков осудили за две диверсии, совершенные в регионе. Об этом в Telegram-канале сообщает Е1.ru.

По данным следствия, компания школьников познакомилась в интернете с представителем украинских спецслужб, который пообещал заплатить им 100 тысяч рублей за успешные диверсии. Первой целью начинающих террористов стало оборудование сотовой связи в Красноуральске, затем они пытались поджечь локомотив, однако осуществить задуманное не успели и попали в руки силовиков.

Выяснилось, что украинский куратор, несмотря на обещание, слово не сдержал и денег за совершенные диверсии так и не заплатил. Поджигателям дали от шести до восьми с половиной лет колонии.

В конец мая стало известно, что число российских подростков, которые совершили террористические преступления, выросло на 178 процентов в 2025 году.

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