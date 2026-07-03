Появилось видео со свадьбы дочери Газманова с сыном крупного бизнесмена

Появилось видео со свадьбы дочери российского певца Олега Газманова Марианны с сыном крупного бизнесмена. Пост опубликовала жена артиста Марина Муравьева-Газманова, мать Марианны, в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 22-летняя девушка бежит по лужайке в наряде невесты — белом корсете и макси-юбке с разрезом. Ее распущенные волосы уложены волнами. «Все, наша красивая малышка — жена!» — подписан ролик.

Известно, что церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе в Москве. Ранее мать невесты называла только имя возлюбленного дочери — Максим, не указывая его фамилию.

Сама Марина Муравьева-Газманова пришла в ЗАГС в прозрачном платье.

