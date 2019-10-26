Россиянку нашли мертвой на вьетнамском пляже

На пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме найдено тело россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету VN Express.

По информации издания, моряки обнаружили труп 71-летней женщины в 16:30 по местному времени (12:30 мск). Ее доставили в больницу, однако она была уже мертва.

«В настоящее время еще не установлено, умерла она от удара или утонула», — заявил представитель местных органов власти Нго Нгок Дунг. Полиция проводит расследование обстоятельств ее смерти.

Уточняется, что россиянка ранее прибыла в курортный город Муйне вместе с друзьями.

20 июня сообщалось, что россиянин Денис Тимошенков умер в Таиланде от алкогольного отравления. 38-летний турист из России должен был покинуть отель в пятницу, 14 июня, однако в субботу, 15 июня, он все еще оставался в гостинице. Менеджер отеля поднялся в номер Тимошенкова и попытался поговорить с ним, но россиянин был в невменяемом состоянии.

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