Турист упал в море во время съемки фото и умер

27-летний британский турист Фарез Банья (Faerez Bagna) упал в Средиземное море во время съемки фотографии и умер от остановки сердца. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на пляже Каррас на Английской набережной в Ницце, Франция, 29 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

Члены семьи погибшего утверждают, что им сообщили о смерти Баньи 13 октября, спустя две недели после трагедии, прислав «несимпатичное» текстовое сообщение.

Сестра туриста Мелла Сандерс (Mella Sanders) начала сбор средств для доставки тела в Великобританию и похорон через фандрайзинговую кампанию в интернете.

В марте 2019 года россиянин умер в больнице Тель-Авива в Израиле после того, как искупался ночью в Средиземном море. Ночью спасатели прибыли на городской пляж и вытащили мужчину из воды. По словам полицейских, он находился в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу. Спасти его не удалось.

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