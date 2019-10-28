Раскрыто содержание разговора Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель сирийское урегулирование и ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 28 октября.

В частности, российский лидер проинформировал канцлера об итогах прошедших в Сочи переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин отметил, что достигнутые договоренности будут способствовать восстановлению суверенитета Сирии.

Также стороны обменялись мнениями о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года.

В ходе разговора, состоявшегося 29 августа, Путин и Меркель заявили о

безальтернативном характере минского «комплекса мер» как основы урегулирования ситуации на Украине. Тогда же они обсудили иранскую ядерную программу и ливийскую проблематику. За несколько дней до этого диалога Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки».

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