В России появится новое ведомство

Президент России Владимир Путин создал Федеральную пробирную палату. Это следует из президентского указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ведомство будет подчиняться министерству финансов и иметь статус федеральной службы. Оно займется контролем за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, а также драгоценных камней.

Пробирная палата придет на смену Федеральному казенному учреждению «Российская государственная пробирная палата». Правительству поручено обеспечить ликвидацию этой структуры в течение полугода.

Помимо этого, кабмин должен утвердить положение о Федеральной пробирной палате, и решить другие вопросы, связанные с работой ведомства, в частности, определить, каким будет штат работников, и установить фонд оплаты труда.

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