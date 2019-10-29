Названа новая причина смерти Zombie Boy

Смерть модели Рика Дженеста, более известного как Zombie Boy, наступила в результате несчастного случая, а не самоубийства. Об этом сообщает CBC со ссылкой на следователя по этому делу Мелиссу Ганьон.

Отмечается, что Дженест выпал с балкона третьего этажа дома своего знакомого в Монреале, находясь в нетрезвом виде. Из материала следует, что, согласно токсикологическому анализу, уровень алкоголя в крови погибшего в три раза превышал допустимый уровень при вождении автомобиля. Кроме того, сообщается, что Zombie Boy, несмотря на проблемы с психическим здоровьем, был «счастлив в недели, предшествовавшие его смерти», а также обручился незадолго до своей кончины.

Рик Дженест скончался 1 августа 2018 года. Сообщалось, что он покончил с собой. Дженест прославился своими татуировками в виде скелета. Он дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле — 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых — 176. Наибольшую популярность он приобрел после участия в клипе Леди Гаги «Born This Way».

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