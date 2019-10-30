Лидер российских буддистов обвинил главу Бурятии в расколе

Глава Буддийской традиционной сангхи России хамбо-лама Дамба Аюшеев обвинил главу Бурятии Алексея Цыденова в расколе. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

В частности, Аюшеев раскритиковал Цыденова за то, что тот устраивает обеды в ресторане, владельцем которого является прихожанин и один из спонсоров центра тибетского буддизма. «Говорят, что на Лысой Горе черти устроили шабаш. Говорят, там в ресторане Цынгуева, у ученика и спонсора нашего оппонента Еши Лодоя, Цыденов любит угощать гостей. Если так, здесь уже раскол», — заявил хамбо-лама.

Как отмечает «Коммерсантъ», открытый конфликт между Аюшеевым и Цыденовым начался еще в сентябре. Тогда глава российских буддистов осудил главу Бурятии и других местных чиновников за игнорирование стихийных протестных акций, продолжавшихся в Улан-Удэ в течение нескольких дней после выборов мэра города. Кроме того, хамбо-лама отмечал, что региональные власти не уделяют достаточного внимания проблеме сохранения бурятского языка.

В октябре Цыденов снова подвергся критике со стороны Аюшеева, проигнорировав праздник в честь хамбо-ламы Итигэлова, куда его приглашали. После этого хамбо-лама обвинил главу республики в том, что тот пренебрегает бурятской культурой, а также не желает развивать в регионе овцеводство.

По данным источника «Коммерсанта», близкого к региональному правительству, на самом деле главной причиной разлада стали деньги, которые хамбо-лама рассчитывал получить из регионального бюджета. Как отметил собеседник издания, ожидалось, что Аюшеев получит 30 миллионов рублей на развитие производства по переработке овечьей шерсти, однако в итоге выделить средства не удалось.

При этом, как пояснил «Коммерсанту» замдиректора Национального музея Бурятии Тимур Дугаржапов, конфликт между Аюшеевым и Цыденовым усугубляется, и это не идет на пользу всей республике. По его словам, это связано с тем, что «хамбо-лама — человек принципиальный и жесткий, глава республики тоже с характером, в итоге нашла коса на камень».

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