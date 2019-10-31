Майдан, отставку Януковича и Крым объявили российской спецоперацией

Украинский Майдан внес хаос и дал возможность России забрать Крым. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«У меня есть тревожные мысли о том, что Майдан, смещение [бывшего президента Украины Виктора] Януковича и отъем Крыма — это была одна российская спецоперация», — заявил он. Журналист уточнил, что Россия не устроила Майдан, а использовала его. По мнению Гордона, акции протеста были инициированы украинскими олигархами, связанными с российскими властями.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

В августе 2016 года журналист заявлял, что жалеет о поддержке Майдана. По его словам, он появился на акциях протеста в первый день, в конце ноября 2013 года, и не знал, что в результате многие погибнут либо вернутся домой калеками. Кроме того, Гордон отметил, что лучше бы у власти оставался Янукович.

Зимой 2013-2014 годов в Киеве происходили беспорядки, сопровождавшиеся столкновениями митингующих с милицией. Протестующие требовали отставки президента Януковича. В феврале 2014 года Верховная Рада объявила, что Янукович больше не является главой государства, и он выехал из Украины в Россию. К власти в Киеве пришли представители оппозиции.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что Россия оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!