В Москве выступит группа Biopsyhoz

В Москве в честь своего 20-летия выступит группа Biopsyhoz. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 2 ноября на площадке «Главклуб Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте.

Отмечается, что уже два десятилетия проекту удается быть одной из самых загадочных формаций на отечественной сцене. Клипы Biopsyhoz не крутят на телеканалах, а их песни не звучат на радиостанциях — их музыка была и остается намеренно неформатной. Обычно музыканты дают всего один-два концерта в год.

В Москве флагманы отечественного индастриала представят новое шоу, куда войдут лучшие композиции за 20 лет, а также программу со спецэффектами.

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