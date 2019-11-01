Россиян будут отучать от наличных денег

В некоторых российских регионах может пройти эксперимент по отказу от наличных при расчетах организаций с физлицами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в федеральных органах власти.

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По данным агентства, инициатива принадлежит Минэкономразвития, которое еще летом направило некоторым регионам предложения оценить целесообразность эксперимента. Его суть заключается в полном отказе компаний от расчетов с физлицами за работу и услуги в наличной форме, в том числе по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Большинство опрошенных регионов поддержали идею и высказались за проведение эксперимента. Отмечается, что опрошены были регионы с высокой степенью доступности платежных услуг. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская, Кировская, Воронежская, Вологодская и Новгородская области.

Когда будет проводиться эксперимент, не сообщается. До его старта необходимо определить оператора и поставить цели.

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