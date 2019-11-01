В России попытаются определить рак и туберкулез при помощи крысы за 2 минуты

В двух больницах Великого Новгорода врачи проведут эксперимент по диагностике рака легких и желудка, туберкулеза и сахарного диабета за 2 минуты. В качестве сенсора будет использоваться крыса. Об этом рассказала главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Саволюк, крыса будет вдыхать воздух, которым дышит больной, после чего в организме животного начнут образовываться характерные биоритмы. Их зафиксируют специальные микроэлектроды, имплантированные крысе, после чего система выдаст заключение о стадии заболевания.

Саволюк отметила, что точность прибора настолько высока, что позволяет выявлять даже новообразования размером от трех миллиметров. Кроме того, он удобен в применении. «Обследовать можно вне медицинского учреждения. Его можно сделать скринингом, обследования в будущем можно проводить около метро, в торговых центрах, его пропускная способность составляет 25-30 человек в час», — уточнила Саволюк.

«Мы планируем обследовать 1-1,5 тысячи человек. Это очень быстро: полторы-две минуты на то, чтобы получить заключение. Обследование очень комфортное, если сравнивать с флюорографией, томографией или забором крови. Обследование будет добровольным и бесплатным», — заключила Саволюк.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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