Воробьев пригласил в кино отличившихся в учебе и спорте детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с детьми из Дрезны Орехово-Зуевского городского округа, которые отличились в учебе, спорте и творчестве. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Мероприятие состоялось в Центре культурного развития «Юбилейный». Губернатор пригласил юных жителей региона посмотреть кино и угостил их попкорном.

Директор центра Лидия Рожнова, в свою очередь, отметила востребованность учреждения. По ее словам, в городе подобным мест больше нет.

«Юбилейный» открылся в марте 2017 года. Он был построен за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов на месте старого здания дворца культуры имени Волкова. В центре также работают более 50 кружков и творческих студий, говорится в сообщении. Общая площадь многофункционального учреждения — 1,5 тысячи квадратных метров.