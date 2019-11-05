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Воробьев обозначил новые задачи в сфере образования

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В Подмосковье каждый колледж должен будет иметь совместные учебные программы подготовки студентов с ведущими компаниями мира, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО во вторник, 5 ноября.

«У нас порядка 50 колледжей. Задача всех их сориентировать и сделать совместные программы с ведущими компаниями мира как иностранными, так и отечественными», — сказал Воробьев.

Он также рассказал о программе реновации колледжей, средства на которую выделяются из регионального бюджета. По его словам, необходимо сделать все учебные заведения современными и конкурентоспособными. Он подчеркнул, что все колледжи должны быть оснащены современным оборудованием.

Ранее во вторник Воробьев открыл учебное заведение автопроизводителя Hino на базе Химкинского техникума, где будут готовить студентов для работы на заводе компании.

Губернатор неоднократно говорил, что областная система образования должна соответствовать мировым стандартам. По его инициативе для педагогического состава действуют различные меры поддержки, а также проводятся мастер-классы по повышению квалификации.

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