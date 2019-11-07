Воробьев рассказал о значении сельского хозяйства для региона

В системе сельского хозяйства и агропромышленного бизнеса Подмосковья работают более 110 тысяч человек, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 7 ноября.

«Несмотря на то, что мы живем в огромном мегаполисе, сельское хозяйство всегда для нашего столичного региона имело особое значение. Сегодня, особенно в удаленных территориях, мы работаем над тем, чтобы работал каждый клочок земли», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе развивается высокотехнологичное сельское хозяйство. Он отметил, что особенные успехи демонстрируют зерновой, животноводческий, молочный и сырный кластеры.

Глава региона вручил награды лучшим аграриям.

Ранее Воробьев заявил, что сельское хозяйство «стоит в авангарде экономического роста региона». По его словам, власти оказывают всестороннюю поддержку этому сектору.