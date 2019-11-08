В Московской консерватории пройдут киноконцерты Disney

В новом сезоне в Московской консерватории пройдут премьеры киноконцертов Disney — «Красавица и Чудовище» и «Русалочка». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В формате киноконцерта классические анимационные фильмы Disney демонстрируются на экране, а музыка, написанная композитором Аланом Менкеном, синхронно исполняется на сцене симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония».

Киноконцерт «Красавица и Чудовище» состоится 30 ноября. Сольные партии исполнят звезды театра, кино и музыки: Андрей Бирин, Анна Гученкова, Игорь Портной, а также Юлия Довганишина. Премьера «Русалочки» запланирована на 14 декабря.

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