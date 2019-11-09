Имя историка-расчленителя вымарали с сайта военно-исторического общества

Имя Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, удалили с сайта Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом агентству ТАСС рассказала советник председателя РВИО Ирина Казначеева.

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По ее словам, имя Соколова с сайта РВИО вымарали после того, как узнали о случившемся. «Не только потому, что он не работал в научном совете, но и поскольку в голове не укладывается произошедшее», — отметила она.

Казначеева пояснила, что Соколов не поддерживал в последние годы никаких контактов с РВИО и не входил в его обновленный научный совет, хотя и сотрудничал с коллегами по линии научного совета. При этом в Обществе отметили известность Соколова как специалиста по наполеоновскому периоду.

Ранее Казначеева утверждала, что, несмотря на информацию о том, что Соколов является членом организации, она впервые слышит его имя.

Олег Соколов был задержан 9 ноября. Он привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными женскими руками. Историк находился в неадекватном состоянии. В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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