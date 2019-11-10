Пьяный пассажир самолета потрогал попутчицу на глазах у ребенка и сорвал рейс

Пьяный пассажир самолета получил обвинение в сексуальных домогательствах после того, как потрогал незнакомую соседку на глазах у ее дочери. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании American Airlines, вылетевшего из Шарлотт, штат Северная Каролина, в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

32-летний бывший конькобежец Джеймс Клейтон Холевински-Бойд (James Clayton Cholewinski-Boyd) сидел в кресле у прохода рядом с женщиной и ее дочерью, которая занимала место у окна. Вскоре после взлета Холевински-Бойд несколько раз попытался взять соседку за руку, несмотря на ее сопротивление. Затем он схватил ее между ног.

Женщина, чье имя не называется, оттолкнула обидчика и позвала на помощь экипаж. Бортпроводники предложили им с дочерью другие места, а пилот принял решение прервать рейс и посадил самолет в международном аэропорту Талсы, штат Оклахома.

В аэропорту нарушителя встретила полиция. Его осудили за пьянство в общественном месте, а также за сексуальные домогательства.

В результате самолет прибыл в место назначения с задержкой в 2,5 часа.

В августе пассажирка авиакомпании American Airlines подверглась сексуальным домогательствам со стороны пьяного попутчика на рейсе из Лондона в Даллас. По словам путешественницы, сперва сосед по креслу вел себя адекватно, однако спустя какое-то время начал отпускать в ее адрес пошлые комментарии.

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