В Афганистане заявили о победе над ИГ

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) разгромлена на территории Афганистана. Об этом сообщили в МВД страны, передает ТАСС.
По словам исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуда Андраби, крупные подразделения боевиков разгромлены, а члены мелких ячеек сдаются вооруженным силам. «Те, кто пытается перебраться в другие районы страны, будут ликвидированы силами безопасности в ходе спецопераций», — отметил Андраби.
Также глава МВД отметил, что местные жители массово поддерживают афганских военных и «не позволят никакой иностранной [террористической] сети закрепиться на земле Афганистана».
В начале ноября вооруженная группа террористов напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. В ходе задержания боевиков погибли солдаты пограничных войск и один милиционер. Позже в Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана заявили, что боевики прибыли в страну из Афганистана.
В 2014 году «Исламское государство» захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. Год спустя террористическая ячейка ИГ появилась в Афганистане. На счету боевиков множество терактов и вооруженных нападений в этой стране, особенно в провинции Нангархар, которую террористы считали своим форпостом в Афганистане. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами Сирии и Ирака. Россия и США неоднократно заявляли о разгроме ИГ в этих странах.