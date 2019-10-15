«Исламскому государству» напророчили воскрешение

Действия Турции и США на севере Сирии будут иметь серьезные последствия, в особенности в сфере безопасности. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, передает Reuters.

По его словам, результаты окажутся разрушительными «из-за неизбежного возрождения "Исламского государства"» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) в северо-восточной Сирии и, возможно, на северо-западе Ирака. Кроме того, происходящее приведет к «дестабилизации правительства, которому это совершенно не нужно».

Филипп обвинил США в разрешении Турции начать военную операцию на сирийской территории, а также в усилении этого наступления. Он отметил, что это произошло из-за решения о выводе американских сил из региона.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь сообщил, что в самое ближайшее время намерен провести переговоры с иракскими властями и курдскими лидерами. Он планирует обсудить, как гарантировать содержание под стражей боевиков «Исламского государства», которые сейчас находятся в сирийских лагерях и тюрьмах.

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14 октября Турция обвинила курдские силы в освобождении из тюрьмы боевиков ИГ ради «создания хаоса».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ, а также создание вдоль всей границы зоны безопасности. Она проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии — одним из крупнейших объединений вооруженных сирийских группировок.

Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

В 2014 году «Исламское государство» захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. Уже в 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами этих территорий. Россия и США в последнее время неоднократно заявляли о разгроме ИГ.

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