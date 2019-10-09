Курды прекратили борьбу с «Исламским государством» после атаки Турции

Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF) прекратили борьбу против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) после начала турецкой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«SDF остановила операции против ИГ, потому что невозможно провести какую-либо операцию, пока вам угрожает большая армия прямо на северной границе», — сказал источник агентства.

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Ранее 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» (Peace Spring) Вооруженных сил Турции в Сирии совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Европейский Союз после этого призвал Анкару прекратить операцию.

Известно, что первые турецкие авиаудары были нанесены по приграничному городу Рас-эль-Айн. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF) в ответ на начало операции Турции обстреляли город Нусайбин (юго-восток Турции).

До этого стало известно, что маленькая передовая группа турецких войск продвинулась в сторону сирийских приграничных городов Тель-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

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