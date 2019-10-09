Курды ответили Турции обстрелом города

Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF) в ответ на начало операции Турции обстреляли город Нусайбин (юго-восток Турции). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Сообщается, что SDF выпустили несколько минометных снарядов. О других деталях пока не сообщается.
Ранее 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии. Их операция вместе с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» называется «Источник мира» («Peace Spring»). Известно, что первые турецкие авиаудары были нанесены по приграничному городу Рас-эль-Айн.
До этого стало известно, что маленькая передовая группа турецких войск продвинулась в сторону сирийских приграничных городов Тель-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.
Ранее в октябре Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Анкара перебросила значительные силы к границе, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька.