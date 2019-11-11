Непристойный торт для пятилетней дочери разгневал мать

Жительница американского города Ленсинг, штат Мичиган, ополчилась на пекарню, которая приготовила ко дню рождения ее пятилетней дочери торт с непристойным украшением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Александра Шредер (Alexandra Schroeder) утверждает, что она несколько месяцев занималась организацией праздника для своей дочери. Она заказала в пекарне Whipped Bakery банкет и торт в виде единорога общей стоимостью в 370 долларов (23,6 тысячи рублей).

По словам американки, пекарня предоставила им только один столик с шестью стульями на вечеринку с 13 гостями. «Мне сказали, что гости могут и постоять», — вспоминает она. Однако последней каплей стал торт, который совершенно не походил на единорога.

«Рог единорога сделали очень непристойной формы, это было унизительно, — рассказывает Шредер. — На нем оставались следы от пальцев. Я просила показать торт до появления гостей, но мне сказали, что он еще не готов». Когда она опубликовала фотографию торта на странице в Facebook, персонал Whipped Bakery заявил, что в ходе вечеринки гости нанесли пекарне ущерб и оставили мусор.

«Теперь они обвиняют меня в том, что я задолжала им деньги, хотя я уже заплатила 370 долларов, — говорит Шредер. — После вечеринки владелец пекарни заблокировал меня на Facebook, чтобы я не могла оставить отзыв». Мать подчеркнула, что не просила у пекарни возврат денег или возмещение морального ущерба. По ее словам, она только хотела поделиться с пользователями сети личным опытом.

Представители Whipped Bakery отказались комментировать инцидент и заявили, что доведут дело до суда.

В апреле сообщалось, что жительница английского графства Эссекс случайно испекла на день рождения 14-летней дочери торт, напоминающий гениталии. Женщина приготовила дома торт, который увидела в супермаркете. Однако ее подруги принялись шутить, что большой пунцовый рог похож на фаллоимитатор.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!