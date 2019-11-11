ОЭЗ в Кашире укрепит экономику Подмосковья

Открытие особой экономической зоны (ОЭЗ) в подмосковной Кашире позволит укрепить экономику региона, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в понедельник, 11 ноября.

«Она позволит нам дальше привлекать инвесторов, создавать новые рабочие места и укреплять экономику», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Он также поручил властям подготовить встречу с теми, кто намерен инвестировать деньги в новые предприятия и создание рабочих мест в Кашире.

Ранее губернатор высоко оценил потенциал подмосковных ОЭЗ.

Объем финансирования каширской ОЭЗ оценивается в 5,7 миллиарда рублей. Ожидается, что в результате будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест. Спецификой ОЭЗ «Кашира» является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения — свыше 150 мегаватт, уточняется на сайте областного правительства.