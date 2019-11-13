Инновационные предприятия в Подмосковье простимулируют грантами

Подмосковные изобретатели получат гранты на создание и развитие инновационных предприятий, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в среду, 13 ноября.

Получателей денежных средств определили в ходе конкурса, проведенного при поддержке Фонда содействия инновациям. В общей сложности будет выделено 20 миллионов рублей, уточнил Хромов.

По его словам, ученые, в частности, займутся исследованиями и разработками в области биотехнологий, цифровых технологий, химических материалов.

Для получения гранта победители конкурса должны зарегистрировать юридическое лицо. Поддержка оказывается малым инновационным предприятиям, уточняется в сообщении.

В октябре сообщалось об учреждении губернаторской премии за коммерциализацию научных достижений. На поддержку могут рассчитывать ученые и группы разработчиков.