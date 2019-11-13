Российские военные получат новые огнеметы

В 2020-м году в России должна завершиться разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

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По его словам, проводимая модернизация касается эксплуатационных характеристик, защиты экипажа, скорострельности и точности.

Кириллов уточнил, что новинка примет участие в параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия Победы. Также военный рассказал, что до конца этого года войска РХБЗ должны обновиться более чем на 350 единиц спецтехники.

В настоящее время на вооружении российской армии стоят тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1 («Буратино») и ее модернизированная версия ТОС-1А («Солнцепек»). Они способны вывести из строя легкобронированную технику и практически полностью разрушать здания. ТОС-2, предположительно, получит название «Тосочка». Отличительной особенностью новой системы станет отказ от гусеничного шасси в пользу колесного.

В отличие от предназначенных для полномасштабных конфликтов дальнобойных реактивных систем залпового огня, огнеметных систем зачастую достаточно для решения локальных задач.

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