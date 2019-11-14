Россиянин пришел с топором в младшие классы

Житель села Махнево (Свердловская область) пришел в начальную школу с топором. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, он бродил по коридорам школы, пока его не задержали полицейские. В отношении него уже возбуждено уголовное дело о разбое — мужчина был задержан при попытке ограбить магазин в маске и с топором, после чего его поместили под домашний арест. На нем был специальный браслет, контролирующий его местоположение.

Однако,утром 12 ноября он взял топор и пошел в школу. Мужчина утверждает, что его родственники — известные люди. Ему будет проведена психологическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в квартире на улице Стасовой в Санкт-Петербурге 12-летний мальчик убил свою мать топором. За происходящим, предположительно, наблюдал его брат-близнец. Также известно, что на момент убийства отец мальчиков находился в квартире в полупьяном состоянии. После произошедшего он позвонил своим родителям, именно они вызвали полицию.

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