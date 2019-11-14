Разгуливавшего в «женском» наряде британского певца сравнили с принцессой Дианой

Британского певца и участника группы One Direction Гарри Стайлса заметили в одежде, напомнившей один из образов принцессы Дианы. Писательница Рейчел Ташиян (Rachel Tashjian) первой заметила сходство и поделилась соответствующим фотоколлажем в Instagram, пишет People.

На размещенном в сети снимке 25-летний артист одет в голубой вязаный жилет с изображением многочисленных овец и баранов. На соседнем фото — принцесса Уэльская в алом шерстяном свитере, также дополненном рисунком белых овец.

Подписчики писательницы оценили пост в комментариях. «Как мило!» — отметил один. «У него отлично получилось!» — подтвердил другой. «Единственное, на его свитере еще должна была быть одна черная овца», — высказался третий, заметив, что на одежде принцессы одна из овец отличается по цвету от остальных.

В мае Стайлс выбрал для ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке черный комбинезон с кружевными и прозрачными вставками. Как заметно на фотографиях с мероприятия, певец предпочел гендернофлюидный стиль (образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды — прим. «Ленты.ру»). Свой наряд Стайлс дополнил аксессуарами — несколькими кольцами и жемчужной серьгой в ухе, а также обувью на высоком каблуке.

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