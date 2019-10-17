Кейт Миддлтон скопировала гардероб принцессы Дианы

Гардероб герцогини Кембриджской Кэтрин во время визита в Пакистан был навеян одеждой, которую носила во время поездок в эту страну ее свекровь принцесса Диана. На это обратили внимание в Mirror.

Кейт Миддлтон отправилась в поездку по Южной Азии, чтобы сопровождать супруга принца Уильяма. Каждый день она появлялась на публике в местной национальной одежде. Так же поступала принцесса Диана, когда посещала Пакистан вместе с партнером, английским хирургом пакистанского происхождения Хаснатом Ханом.

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В первый день визита Миддлтон надела зеленую курту (свободная рубашка — прим. «Ленты.ру»), доходящую до колена, которую носят вместе с брюками. В дальнейшем герцогиня появлялась на публике в шальвар-камизе (официальный костюм, состоящий из рубахи и шаровар).

В июне герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на церемонию вручения Благороднейшего ордена Подвязки в наряде, также навеянном одним из костюмов ее свекрови. Во время праздника на ней было белое платье-пальто с воротником и черными вставками. Авторы платья — дизайнеры из лондонского дома Catherine Walker — одного из любимых брендов принцессы Дианы.

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